Померла керівниця київського бюро "Радіо Свобода"

16 вересня у Литві померла багаторічна головна редакторка та керівниця київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова.

Джерело: директорка української служби Радіо Свобода Мар’яна Драч у Facebook

Пряма мова Драч: "16 вересня у Вільнюсі відійшла у вічність донедавна керівниця київського бюро Радіо Свобода, багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова.

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Останнім часом Інна важко хворіла. Але вістка про смерть застала зненацька, нещодавно Інна вже ліпше себе почувала, мріяла повернутися на роботу до Києва".

Довідково: Кузнецова закінчила факультет журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Працювала кореспондентом, політичним оглядачем Національного радіо, головним редактором Радіо Ера FM.

За керівництва Кузнецової бюро отримало премію імені Дейвіда Берка за висвітлення політичної кризи в Україні наприкінці 2013 року і на початку 2014 року.