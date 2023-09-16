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Умерла руководитель киевского бюро "Радио Свобода"

Роман ПетренкоСуббота, 16 сентября 2023, 10:16
Умерла руководитель киевского бюро Радио Свобода
фото: Радио свобода

16 сентября в Литве умерла многолетняя главный редактор и руководитель киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова.

Источник: директор украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч в Facebook

Прямая речь Драч: "16 сентября в Вильнюсе отошла в вечность до недавнего времени руководитель киевского бюро Радио Свобода, многолетняя главный редактор Инна Кузнецова.

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В последнее время Инна тяжело болела. Но известие о смерти застало врасплох, недавно Инна уже лучше себя чувствовала, мечтала вернуться на работу в Киев".

Справка: Кузнецова закончила факультет журналистики Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. Работала корреспондентом, политическим обозревателем Национального радио, главным редактором Радио Эра FM.

При руководстве Кузнецовой бюро получило премию имени Дейвида Берка за освещение политического кризиса в Украине в конце 2013 года и в начале 2014 года.

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Темы: СМИмедиа
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