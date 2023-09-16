У Харкові пролунали вибухи
Субота, 16 вересня 2023, 11:12
Вранці 16 вересня влада повідомила про вибухи у Харкові.
Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов
Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдають ударів по Харкову".
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Деталі: Тим часом Терехов зазначив, що у Харкові чутно звуки вибухів.
Влада закликає усіх бути обережними та знаходитися в укриттях.
Синєгубов пізніше додав, що росіяни щонайменше 4 рази вдарили по Харкову. Екстрені служби виїхали на місця влучань.
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Тим часом у багатьох областях, в тому числі й у Києві, оголошена повітряна тривога. За даними Повітряних сил, існує загроза балістичної атаки.