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У Харкові пролунали вибухи

Роман ПетренкоСубота, 16 вересня 2023, 11:12
У Харкові пролунали вибухи
фото: уп

Вранці 16 вересня влада повідомила про вибухи у Харкові.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдають ударів по Харкову".

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Деталі: Тим часом Терехов зазначив, що у Харкові чутно звуки вибухів.

Влада закликає усіх бути обережними та знаходитися в укриттях.

Синєгубов пізніше додав, що росіяни щонайменше 4 рази вдарили по Харкову. Екстрені служби виїхали на місця влучань.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом у багатьох областях, в тому числі й у Києві, оголошена повітряна тривога. За даними Повітряних сил, існує загроза балістичної атаки.

Теми: Харків
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