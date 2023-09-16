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В Харькове раздались взрывы

Роман ПетренкоСуббота, 16 сентября 2023, 11:12
В Харькове раздались взрывы
фото: уп

Утром 16 сентября власти сообщили о взрывах в Харькове.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары по Харькову".

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Детали: Между тем Терехов отметил, что в Харькове слышны звуки взрывов.

Власти призывают всех быть осторожными и находиться в укрытиях.

Синегубов позже добавил, что россияне по меньшей мере 4 раза ударили по Харькову. Экстренные службы выехали на места попаданий.

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Тем временем во многих областях, в том числе и в Киеве, объявлена воздушная тревога. По данным Воздушных сил, существует угроза баллистической атаки.

Темы: Харьков
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