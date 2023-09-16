В Харькове раздались взрывы
Суббота, 16 сентября 2023, 11:12
Утром 16 сентября власти сообщили о взрывах в Харькове.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов
Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары по Харькову".
Реклама:
Детали: Между тем Терехов отметил, что в Харькове слышны звуки взрывов.
Власти призывают всех быть осторожными и находиться в укрытиях.
Синегубов позже добавил, что россияне по меньшей мере 4 раза ударили по Харькову. Экстренные службы выехали на места попаданий.
ВИДЕО ДНЯ
Тем временем во многих областях, в том числе и в Киеве, объявлена воздушная тревога. По данным Воздушных сил, существует угроза баллистической атаки.