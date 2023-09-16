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Україна отримала від США 3D-принтери, здатні друкувати деталі до військової техніки

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 12:21
Україна отримала від США 3D-принтери, здатні друкувати деталі до військової техніки
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Україна отримала від США 3D-принтери промислового рівня, здатні друкувати запчастини до військової техніки.

Джерело: помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Голос Америки

Деталі: За його словами, навчання з користування цими принтерами українці завершили минулого тижня.

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"Йдеться про принтер розміром з вантажівку, навчання на якому закінчили українці, і на ньому вони можуть друкувати усі свої частини", – зазначив посадовець.

Він сказав, що поява цих принтерів "зовсім змінює справу", адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості.

"Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах", – підкреслив ЛаПланте.

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Він повідомив, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D запчастини. ЛаПланте натякнув, що вони не мали на це відповідних дозволів, але країни союзники допомогли Україні в цій ситуації.

"Знаєте, як кажуть, коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення. То ж ми навели з цим лад, разом з іншими країнами. Тепер вони мають всі пакети технічних даних", – наголосив ЛаПланте.

Нагадаємо: На початку вересня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги вартістю 175 мільйонів доларів, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.

Одразу після цього Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 600 мільйонів доларів.

Теми: зброятехнологіївійна
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