Украина получила от США 3D-принтеры, способные печатать детали к военной технике

Украина получила от США 3D-принтеры промышленного уровня, способные печатать запчасти к военной технике.

Источник: помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержания Уильям ЛаПлант, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Голос Америки

Детали: По его словам, обучение по пользованию этими принтерами украинцы завершили на прошлой неделе.

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"Речь идет о принтере размером с грузовик, обучение на котором закончили украинцы, и на нем они могут печатать все свои части", – отметил чиновник.

Он сказал, что появление этих принтеров "совсем меняет дело", ведь они ускоряют процесс и открывают новые возможности.

"Вы можете делать замечательные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях", – подчеркнул ЛаПланте.

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Он сообщил, что после начала российского вторжения украинцы начали самостоятельно печатать 3D запчасти. ЛаПланте намекнул, что они не имели на это соответствующих разрешений, но страны союзники помогли Украине в этой ситуации.

"Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение. Поэтому мы навели с этим порядок, вместе с другими странами. Теперь они имеют все пакеты технических данных", – подчеркнул ЛаПланте.

Напомним: В начале сентября США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 175 миллионов долларов, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.

Сразу после этого Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 600 миллионов долларов.