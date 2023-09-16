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Россиянин-партизан взорвал два грузовика с оккупантами в Геническе

Роман ПетренкоСуббота, 16 сентября 2023, 13:28
Россиянин-партизан взорвал два грузовика с оккупантами в Геническе
фото: атеш

Подполье провело успешную диверсию во временно оккупированном Геническе, взорвав два грузовика с россиянами.

Источник: Сопротивление со ссылкой на партизан из движения "Атеш"

Детали: Отмечается, что оккупантов взорвали утром 15 сентября.

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По данным подполья, военнослужащий из состава ВС РФ узнал о месте размещения техники и личного состава соседнего подразделения на въезде в город, возле заброшенных промышленных сооружений.

Дословно: "Он скрыл там 10 килограммовый "подарок". В момент выхода военных из техники взрывчатка была активирована.

Результат: уничтожены два грузовика с личным составом.

ВИДЕО ДНЯ

Агент успешно покинул Геническ".

Темы: Геническвойнапартизаны
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