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Прем'єр Польщі хоче вибудувати модель співпраці з Україною щодо зерна

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 16:38
Прем'єр Польщі хоче вибудувати модель співпраці з Україною щодо зерна
Матеуш Моравецький, фото Getty Images

Заборона імпорту українського збіжжя до Польщі діятиме, доки не буде вибудувано модель відповідної співпраці з Україною, заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Пряма мова Моравецького: "Понад 12 годин, з опівночі 16 вересня, ми одноосібно ввели заборону на імпорт українського зерна до Польщі, незважаючи на те, що Європейський Союз цього не зробив.

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Ми дотримали слова. Як я сказав кілька днів тому: або Єврокомісія продовжить заборону на імпорт, продовжить ембарго, або ми самі введемо ембарго на наступні місяці, на наступні квартали, поки не відпрацюємо модель співпраці з нашим східним, українським сусідом".

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Теми: Польщазерно
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