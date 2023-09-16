Прем'єр Польщі хоче вибудувати модель співпраці з Україною щодо зерна

Заборона імпорту українського збіжжя до Польщі діятиме, доки не буде вибудувано модель відповідної співпраці з Україною, заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Пряма мова Моравецького: "Понад 12 годин, з опівночі 16 вересня, ми одноосібно ввели заборону на імпорт українського зерна до Польщі, незважаючи на те, що Європейський Союз цього не зробив.

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Ми дотримали слова. Як я сказав кілька днів тому: або Єврокомісія продовжить заборону на імпорт, продовжить ембарго, або ми самі введемо ембарго на наступні місяці, на наступні квартали, поки не відпрацюємо модель співпраці з нашим східним, українським сусідом".

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