Прем'єр Польщі хоче вибудувати модель співпраці з Україною щодо зерна
Субота, 16 вересня 2023, 16:38
Заборона імпорту українського збіжжя до Польщі діятиме, доки не буде вибудувано модель відповідної співпраці з Україною, заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM
Пряма мова Моравецького: "Понад 12 годин, з опівночі 16 вересня, ми одноосібно ввели заборону на імпорт українського зерна до Польщі, незважаючи на те, що Європейський Союз цього не зробив.
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Ми дотримали слова. Як я сказав кілька днів тому: або Єврокомісія продовжить заборону на імпорт, продовжить ембарго, або ми самі введемо ембарго на наступні місяці, на наступні квартали, поки не відпрацюємо модель співпраці з нашим східним, українським сусідом".
Передісторія:
- Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський спрямував до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн лист, в якому просить переглянути ухвалене рішення і повернути заборону імпорту українського збіжжя.
- У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.
- Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження. Причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково. Словацькі обмеження діятимуть до кінця року.
- Водночас Румунія погодилась на компроміс Єврокомісії щодо імпорту українського зерна.
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