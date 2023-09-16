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Премьер Польши хочет выстроить модель сотрудничества с Украиной по зерну

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 16 сентября 2023, 16:38
Премьер Польши хочет выстроить модель сотрудничества с Украиной по зерну
Матеуш Моравецкий, фото Getty Images

Запрет импорта украинского зерна в Польшу будет действовать, пока не будет выстроена модель соответствующего сотрудничества с Украиной, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Прямая речь: "Более 12 часов, с полуночи 16 сентября, мы единолично ввели запрет на импорт украинского зерна в Польшу, несмотря на то, что Европейский Союз этого не сделал.

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Мы сдержали слово. Как я сказал несколько дней назад: или Еврокомиссия продолжит запрет на импорт, продолжит эмбарго, или мы сами введем эмбарго на следующие месяцы, на следующие кварталы, пока не отработаем модель сотрудничества с нашим восточным, украинским соседом".

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Темы: Польшазерно
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