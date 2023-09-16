Премьер Польши хочет выстроить модель сотрудничества с Украиной по зерну
Суббота, 16 сентября 2023, 16:38
Запрет импорта украинского зерна в Польшу будет действовать, пока не будет выстроена модель соответствующего сотрудничества с Украиной, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM
Прямая речь: "Более 12 часов, с полуночи 16 сентября, мы единолично ввели запрет на импорт украинского зерна в Польшу, несмотря на то, что Европейский Союз этого не сделал.
Реклама:
Мы сдержали слово. Как я сказал несколько дней назад: или Еврокомиссия продолжит запрет на импорт, продолжит эмбарго, или мы сами введем эмбарго на следующие месяцы, на следующие кварталы, пока не отработаем модель сотрудничества с нашим восточным, украинским соседом".
Предыстория:
- Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский направил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором просит пересмотреть принятое решение и вернуть запрет импорта украинского зерна.
- В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.
- Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. Причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно. В Словакии запрет будет действовать до конца года.
- В то же время Румыния согласилась на компромисс Еврокомиссии по импорту украинского зерна.
ВИДЕО ДНЯ