На Херсонщині росіяни влучили в багатоповерхівку й зруйнували ліцей

Росіяни у суботу влучили в багатоповерхівку в Бериславі на Херсонщині, поранено жінку.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Ворог обстріляв один з багатоквартирних будинків у місті. У власній квартирі поранення отримала 63-річна жінка.

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У стані середньої тяжкості потерпілу шпиталізували. Зараз їй надають медичну допомогу".

Деталі: ОВА також повідомила, що російські війська у суботу зруйнували ліцей у селі Львове Тягинської громади.

зруйнований ліцей у селі Львове, фото: Херсонська ОВА

"Сьогодні по освітньому закладу вдарила російська армія. Будівля зазнала суттєвих руйнувань – пошкоджено стіну, дах, вибито вікна", – йдеться в повідомленні.