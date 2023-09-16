На Херсонщині росіяни влучили в багатоповерхівку й зруйнували ліцей
Субота, 16 вересня 2023, 16:56
Росіяни у суботу влучили в багатоповерхівку в Бериславі на Херсонщині, поранено жінку.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Ворог обстріляв один з багатоквартирних будинків у місті. У власній квартирі поранення отримала 63-річна жінка.
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У стані середньої тяжкості потерпілу шпиталізували. Зараз їй надають медичну допомогу".
Деталі: ОВА також повідомила, що російські війська у суботу зруйнували ліцей у селі Львове Тягинської громади.
"Сьогодні по освітньому закладу вдарила російська армія. Будівля зазнала суттєвих руйнувань – пошкоджено стіну, дах, вибито вікна", – йдеться в повідомленні.
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