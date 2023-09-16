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На Херсонщине россияне попали в многоэтажку и разрушили лицей

Катерина ТищенкоСуббота, 16 сентября 2023, 16:56
На Херсонщине россияне попали в многоэтажку и разрушили лицей
разрушенный лицей в селе Львове, фото: Херсонская ОГА

Россияне в субботу обстреляли многоэтажку в Бериславе на Херсонщине, ранена женщина.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Враг обстрелял один из многоквартирных домов в городе. В собственной квартире ранения получила 63-летняя женщина.

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В состоянии средней тяжести пострадавшую госпитализировали. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь".

Детали: ОВА также сообщила, что российские войска в субботу разрушили лицей в селе Львове Тягинской общины.

разрушенный лицей в селе Львове, фото: Херсонская ОГА
разрушенный лицей в селе Львове, фото: Херсонская ОГА
 

"Сегодня по образовательному учреждению ударила российская армия. Здание претерпело существенные разрушения - повреждены стены, крыша, выбиты окна", - говорится в сообщении.

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Темы: Херсонская областьвойна
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