На Херсонщине россияне попали в многоэтажку и разрушили лицей

Россияне в субботу обстреляли многоэтажку в Бериславе на Херсонщине, ранена женщина.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Враг обстрелял один из многоквартирных домов в городе. В собственной квартире ранения получила 63-летняя женщина.

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В состоянии средней тяжести пострадавшую госпитализировали. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь".

Детали: ОВА также сообщила, что российские войска в субботу разрушили лицей в селе Львове Тягинской общины.

разрушенный лицей в селе Львове, фото: Херсонская ОГА

"Сегодня по образовательному учреждению ударила российская армия. Здание претерпело существенные разрушения - повреждены стены, крыша, выбиты окна", - говорится в сообщении.