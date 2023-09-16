На Херсонщине россияне попали в многоэтажку и разрушили лицей
Суббота, 16 сентября 2023, 16:56
Россияне в субботу обстреляли многоэтажку в Бериславе на Херсонщине, ранена женщина.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Враг обстрелял один из многоквартирных домов в городе. В собственной квартире ранения получила 63-летняя женщина.
Реклама:
В состоянии средней тяжести пострадавшую госпитализировали. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь".
Детали: ОВА также сообщила, что российские войска в субботу разрушили лицей в селе Львове Тягинской общины.
"Сегодня по образовательному учреждению ударила российская армия. Здание претерпело существенные разрушения - повреждены стены, крыша, выбиты окна", - говорится в сообщении.
ВИДЕО ДНЯ