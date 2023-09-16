Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони мають успіхи на Бахмутському й Мелітопольському напрямках – Маляр

Катерина ТищенкоСубота, 16 вересня 2023, 18:05
Сили оборони мають успіхи на Бахмутському й Мелітопольському напрямках – Маляр
ілюстративне фото: Ельдар Сарахман, УП

Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку та частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Найактивніші бойові дії зараз відбуваються на Бахмутському напрямку. Там тривають наступальні дії на півдні від Бахмута.

Реклама:

Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. В районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій наші сили оборони мали успіх.

Противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області".

Деталі: На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій, повідомила Маляр.

ВІДЕО ДНЯ

"Маємо частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємось на досягнутих рубежах", - написала вона.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога та наносять ураження по тилах противника.

Заступниця міністра також повідомила, що на півночі у прикордонних з РФ районах противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону, а також здійснює активну диверсійну роботу з метою недопущення перекидання українських військ на гарячі напрямки.

Теми: війнаМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
війна
На Херсонщині росіяни влучили в багатоповерхівку й зруйнували ліцей
Росіяни влучили в цивільне авто на Харківщині: двоє загиблих і поранений
З'явилися знімки буксирування корабля РФ "Самум", якого підбив "Морський малюк" СБУ
Останні новини
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
Усі новини...
Реклама: