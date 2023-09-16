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Сили оборони мають успіхи на Бахмутському й Мелітопольському напрямках – Маляр

Катерина ТищенкоСубота, 16 вересня 2023, 18:05
Сили оборони мають успіхи на Бахмутському й Мелітопольському напрямках – Маляр
ілюстративне фото: Ельдар Сарахман, УП

Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку та частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Найактивніші бойові дії зараз відбуваються на Бахмутському напрямку. Там тривають наступальні дії на півдні від Бахмута.

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Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. В районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій наші сили оборони мали успіх.

Противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області".

Деталі: На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій, повідомила Маляр.

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"Маємо частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємось на досягнутих рубежах", - написала вона.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога та наносять ураження по тилах противника.

Заступниця міністра також повідомила, що на півночі у прикордонних з РФ районах противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону, а також здійснює активну диверсійну роботу з метою недопущення перекидання українських військ на гарячі напрямки.

Теми: війнаМіноборони
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