Силы обороны имеют успехи на Бахмутском и Мелитопольском направлениях – Маляр

Силы обороны имеют успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении и частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Самые активные боевые действия сейчас происходят на Бахмутском направлении. Там продолжаются наступательные действия на юге от Бахмута.

Реклама:

Горячо сейчас в Клещеевке и Курдюмовке. В районе Клещеевки в результате ведения наступательных (штурмовых) действий наши силы обороны имели успех.

Противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области".

Детали: На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций, сообщила Маляр.

ВИДЕО ДНЯ

"Имеем частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняем противника с занимаемых позиций и закрепляемся на достигнутых рубежах", - написала она.

На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения врага и наносят поражения по тылам противника.

Заместитель министра также сообщила, что на севере в приграничных с РФ районах противник продолжает удерживать группировки войск для прикрытия государственной границы, а также осуществляет активную диверсионную работу с целью недопущения переброски украинских войск на горячие направления.