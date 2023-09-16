Зеленський: 86 компаній світу підтвердили участь у Форумі оборонних індустрій
Уже 86 провідних оборонних компаній світу з 21 країни підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні цієї осені.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "Продовжуємо підготовку Форуму оборонних індустрій – першого такого заходу, який відбудеться в Україні. Вже цієї осені відбудеться.
Інтерес до Форуму – дуже високий. Це повністю відображає силу й потенціал України – нашу спроможність захистити себе і допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок… Вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі".
Деталі: За словами президента, завдання Форуму – "дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії", а також "поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів".
Передісторія:
- У червні цього року глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував організацію "серйозного міжнародного заходу, який дасть імпульс створенню альянсу оборонних індустрій, частиною якого буде Україна, зокрема Міністерство стратегічної промисловості й "Укроборонпром"".
- Цей альянс покликаний буде вирішити два завдання: забезпечити сталість постачань західної техніки до України, а також інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс України в західну оборонну промисловість.