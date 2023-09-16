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Зеленський: 86 компаній світу підтвердили участь у Форумі оборонних індустрій

Катерина ТищенкоСубота, 16 вересня 2023, 19:25
Зеленський: 86 компаній світу підтвердили участь у Форумі оборонних індустрій

Уже 86 провідних оборонних компаній світу з 21 країни підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні цієї осені.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Продовжуємо підготовку Форуму оборонних індустрій – першого такого заходу, який відбудеться в Україні. Вже цієї осені відбудеться.

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Інтерес до Форуму – дуже високий. Це повністю відображає силу й потенціал України – нашу спроможність захистити себе і допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок… Вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі".

Деталі: За словами президента, завдання Форуму – "дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії", а також "поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У червні цього року глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував організацію "серйозного міжнародного заходу, який дасть імпульс створенню альянсу оборонних індустрій, частиною якого буде Україна, зокрема Міністерство стратегічної промисловості й "Укроборонпром"".
  • Цей альянс покликаний буде вирішити два завдання: забезпечити сталість постачань західної техніки до України, а також інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс України в західну оборонну промисловість.

Теми: Зеленськийзброя
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