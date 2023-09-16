Зеленский: 86 компаний мира подтвердили участие в Форуме оборонных индустрий

Уже 86 ведущих оборонных компаний мира из 21 страны подтвердили свое участие в Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине этой осенью.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Продолжаем подготовку Форума оборонных индустрий - первого такого мероприятия, которое состоится в Украине. Уже этой осенью состоится.

Реклама:

Интерес к Форуму - очень высокий. Это полностью отражает силу и потенциал Украины - нашу способность защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок... Уже 86 ведущих оборонных компаний мира - а это 21 страна - подтвердили свое участие в Форуме".

Детали: По словам президента, задача Форума - "дать все возможности Украине производить оружие и снаряды, дать современные технологии, чтобы иметь надежную защиту от любых форм агрессии", а также "распространить наш опыт защиты, опыт украинской обороны среди союзников и партнеров".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ