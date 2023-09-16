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Топ-генерал США сумнівається, що снаряди КНДР сильно допоможуть РФ у війні проти України

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 19:58
Топ-генерал США сумнівається, що снаряди КНДР сильно допоможуть РФ у війні проти України
Марк Міллі, фото: Getty Images

КНДР може збільшити постачання артилерійських боєприпасів Росії, але це навряд чи матиме велике значення для перебігу війни проти України.

Джерело: голова Об'єднаного комітету керівників штабів США Марк Міллі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Деталі: Міллі зазначив, що нещодавня зустріч в Росії між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним, ймовірно, змусить Північну Корею надати Москві 152-мм артилерійські снаряди радянських часів.

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Але він сказав, що поки не ясно, скільки і як скоро надаватимуться боєприпаси.

"Чи буде це мати величезне значення? Я скептично ставлюся до цього", – заявив Міллі.

За його словами, хоча він не хоче занадто применшувати значення допомоги зброєю, "я сумніваюся, що вона буде вирішальною".

ВІДЕО ДНЯ

Іноземні уряди та експерти припускають, що Кім, швидше за все, постачатиме боєприпаси до Росії в обмін на отримання від неї передових озброєнь або технологій.

Передісторія:

Теми: СШАКНДРРосіявійна
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