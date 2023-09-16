Топ-генерал США сумнівається, що снаряди КНДР сильно допоможуть РФ у війні проти України
КНДР може збільшити постачання артилерійських боєприпасів Росії, але це навряд чи матиме велике значення для перебігу війни проти України.
Джерело: голова Об'єднаного комітету керівників штабів США Марк Міллі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Деталі: Міллі зазначив, що нещодавня зустріч в Росії між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним, ймовірно, змусить Північну Корею надати Москві 152-мм артилерійські снаряди радянських часів.
Але він сказав, що поки не ясно, скільки і як скоро надаватимуться боєприпаси.
"Чи буде це мати величезне значення? Я скептично ставлюся до цього", – заявив Міллі.
За його словами, хоча він не хоче занадто применшувати значення допомоги зброєю, "я сумніваюся, що вона буде вирішальною".
Іноземні уряди та експерти припускають, що Кім, швидше за все, постачатиме боєприпаси до Росії в обмін на отримання від неї передових озброєнь або технологій.
Передісторія:
- Кім Чен Ин і Володимир Путін у середу зустрілися на космодромі "Восточный". У день приїзду Кіма до РФ КНДР запустила дві балістичні ракети біля свого східного узбережжя.
- В ЄС заявили, що готові вжити заходів проти КНДР, якщо та надаватиме Росії підтримку у її війні проти України.
- Сполучені Штати також пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.