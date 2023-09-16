Топ-генерал США сумнівається, що снаряди КНДР сильно допоможуть РФ у війні проти України

КНДР може збільшити постачання артилерійських боєприпасів Росії, але це навряд чи матиме велике значення для перебігу війни проти України.

Джерело: голова Об'єднаного комітету керівників штабів США Марк Міллі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Деталі: Міллі зазначив, що нещодавня зустріч в Росії між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним, ймовірно, змусить Північну Корею надати Москві 152-мм артилерійські снаряди радянських часів.

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Але він сказав, що поки не ясно, скільки і як скоро надаватимуться боєприпаси.

"Чи буде це мати величезне значення? Я скептично ставлюся до цього", – заявив Міллі.

За його словами, хоча він не хоче занадто применшувати значення допомоги зброєю, "я сумніваюся, що вона буде вирішальною".

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Іноземні уряди та експерти припускають, що Кім, швидше за все, постачатиме боєприпаси до Росії в обмін на отримання від неї передових озброєнь або технологій.

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