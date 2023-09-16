Топ-генерал США сомневается, что снаряды КНДР сильно помогут РФ в войне против Украины

КНДР может увеличить поставки артиллерийских боеприпасов России, но это вряд ли будет иметь большое значение для хода войны против Украины.

Источник: глава Объединенного комитета руководителей штабов США Марк Милли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Детали: Милли отметил, что недавняя встреча в России между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным, вероятно, заставит Северную Корею предоставить Москве 152-мм артиллерийские снаряды советских времен.

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Но он сказал, что пока не ясно, сколько и как скоро будут предоставляться боеприпасы.

"Будет ли это иметь огромное значение? Я скептически отношусь к этому", – заявил Милли.

По его словам, хотя он не хочет слишком преуменьшать значение помощи оружием, "я сомневаюсь, что она будет решающей".

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Иностранные правительства и эксперты предполагают, что Ким, скорее всего, будет поставлять боеприпасы в Россию в обмен на получение от нее передовых вооружений или технологий.

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