Топ-генерал США сомневается, что снаряды КНДР сильно помогут РФ в войне против Украины
КНДР может увеличить поставки артиллерийских боеприпасов России, но это вряд ли будет иметь большое значение для хода войны против Украины.
Источник: глава Объединенного комитета руководителей штабов США Марк Милли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Детали: Милли отметил, что недавняя встреча в России между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным, вероятно, заставит Северную Корею предоставить Москве 152-мм артиллерийские снаряды советских времен.
Но он сказал, что пока не ясно, сколько и как скоро будут предоставляться боеприпасы.
"Будет ли это иметь огромное значение? Я скептически отношусь к этому", – заявил Милли.
По его словам, хотя он не хочет слишком преуменьшать значение помощи оружием, "я сомневаюсь, что она будет решающей".
Иностранные правительства и эксперты предполагают, что Ким, скорее всего, будет поставлять боеприпасы в Россию в обмен на получение от нее передовых вооружений или технологий.
Предыстория:
- Ким Чен Ын и Владимир Путин в среду встретились на космодроме "Восточный". В день приезда Кима в РФ КНДР запустила две баллистические ракеты у своего восточного побережья.
- В ЕС заявили, что готовы принять меры против КНДР, если та будет оказывать России поддержку в ее войне против Украины.
- Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.