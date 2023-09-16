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У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Катерина ТищенкоСубота, 16 вересня 2023, 21:28
У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя
місце "прильоту" в Токмаку, мапа з Telegram Федорова

В окупованому Токмаку Запорізької області Сили оборони влучили в місце розташування ворожої техніки.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Сьогодні в Токмаку, який окупанти перетворили на військову базу, знову було гучно.

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"Вітання" від Сил оборони прилетіли в місце розташування ворожої техніки на околиці".

Деталі: Федоров також повідомив, що цього тижня з міста евакуювали до Мелітополя "паспортний стіл", а також вивезли співробітників ФСБ та частину окупаційної адміністрації.

Теми: Запорізька областьвійна
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