У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя
Субота, 16 вересня 2023, 21:28
В окупованому Токмаку Запорізької області Сили оборони влучили в місце розташування ворожої техніки.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Дослівно: "Сьогодні в Токмаку, який окупанти перетворили на військову базу, знову було гучно.
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"Вітання" від Сил оборони прилетіли в місце розташування ворожої техніки на околиці".
Деталі: Федоров також повідомив, що цього тижня з міста евакуювали до Мелітополя "паспортний стіл", а також вивезли співробітників ФСБ та частину окупаційної адміністрації.