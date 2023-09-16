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В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Катерина ТищенкоСуббота, 16 сентября 2023, 21:28
В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя
место "прилета" в Токмаке, карта из Telegram Федорова

В оккупированном Токмаке Запорожской области Силы обороны попали в место расположения вражеской техники.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Сегодня в Токмаке, который оккупанты превратили в военную базу, снова было громко.

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"Поздравления" от Сил обороны прилетели в место расположения вражеской техники на окраине".

Детали: Федоров также сообщил, что на этой неделе из города эвакуировали в Мелитополь "паспортный стол", а также вывезли сотрудников ФСБ и часть оккупационной администрации.

Темы: Запорожская областьвойна
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