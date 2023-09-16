В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

место "прилета" в Токмаке, карта из Telegram Федорова

В оккупированном Токмаке Запорожской области Силы обороны попали в место расположения вражеской техники.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Сегодня в Токмаке, который оккупанты превратили в военную базу, снова было громко.

Реклама:

"Поздравления" от Сил обороны прилетели в место расположения вражеской техники на окраине".

Детали: Федоров также сообщил, что на этой неделе из города эвакуировали в Мелитополь "паспортный стол", а также вывезли сотрудников ФСБ и часть оккупационной администрации.