Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі
Збірна України завершила виступи на Іграх нескорених-2023, що відбулися в німецькому Дюссельдорфі, здобувши свій найкращий результат в історії – 34 медалі, з яких 12 золотих.
Джерело: Суспільне спорт
Деталі: Команда була представлена найбільшим складом у своїй історії: 25 учасниками. Серед них – військові й ветерани ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальйонів.
Українці змагалися в дев'яти видах спорту: легкій атлетиці, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах, плаванні, стрільбі з лука, велоспорті, волейболі сидячи, баскетболі на візках та настільному тенісі, що цього року дебютував у програмі Ігор. Крім того, низка українських учасників виступила й у регбі на візках: у складі об'єднаної команди, до якої ввійшли воїни різних країн.
На цьому турнірі Україна завоювала 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових.
"Синьо-жовті" піднялися на п'єдестал у шести видах спорту. Найуспішнішими стали веслування на тренажерах (11 медалей: 4 золоті + 7 срібних), плавання (9: 3+3+3) та стрільба з лука (5: 3+0+2).
Найтитулованішим представником збірної України став військовослужбовець ЗСУ Назар Вознюк, який заробив за Ігри шість медалей: чотири "золота" та два "срібла" в плаванні й веслуванні на тренажерах.
Назар Вознюк: 4+2+0 (6)
Володимир Товкис: 3+0+1 (4)
Микола Заріцький: 2+2+0 (4)
Юлія Шевчук: 1+2+0 (3)
Максим Зубов: 1+1+0 (2)
У змаганнях з плавання "срібло" здобула, зокрема, парамедик, колишня полонена Юлія Паєвська (Тайра).
Результат України на Іграх 2023 року став найкращим за всю історію участі команди (з моменту дебюту в 2017-му) в цих змаганнях як за кількістю медалей, так і за їхнім ґатунком.
В "Іграх нескорених" беруть участь поранені військовослужбовці. Перші такі змагання відбулись у 2014 році, однак лише у 2017 році українці вперше змогли виступити на них.