Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

Сборная Украины завершила выступления на Играх непокоренных-2023, состоявшихся в немецком Дюссельдорфе, получив свой лучший результат в истории – 34 медали, из которых 12 золотых.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Команда была представлена самым большим составом в своей истории: 25 участниками. Среди них – военные и ветераны ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции и добровольческих батальонов.

Реклама:

Украинцы соревновались в девяти видах спорта: легкой атлетике, пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, плавании, стрельбе из лука, велоспорте, волейболе сидя, баскетболе на колясках и настольном теннисе, который в этом году дебютировал в программе Игр. Кроме того, ряд украинских участников выступили и в регби на колясках: в составе объединенной команды, в которую вошли воины разных стран.

На этом турнире Украина завоевала 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых.

"Сине-желтые" поднялись на пьедестал в шести видах спорта. Самыми успешными стали гребля на тренажерах (11 медалей: 4 золотые + 7 серебряных), плавание (9: 3+3+3) и стрельба из лука (5: 3+0+2).

ВИДЕО ДНЯ

Самым титулованным представителем сборной Украины стал военнослужащий ВСУ Назар Вознюк, который заработал за Игры шесть медалей: четыре "золота" и два "серебра" в плавании и гребле на тренажерах.

Назар Вознюк: 4+2+0 (6)

Владимир Товкис: 3+0+1 (4)

Николай Зарицкий: 2+2+0 (4)

Юлия Шевчук: 1+2+0 (3)

Максим Зубов: 1+1+0 (2)

В соревнованиях по плаванию "серебро" получила, в частности, парамедик, бывшая пленная Юлия Паевская (Тайра).

Принц Гарри и Меган Маркл вручают награду "Тайре", фото: Invictus Games: Team Ukraine

Результат Украины на Играх 2023 года стал лучшим за всю историю участия команды (с момента дебюта в 2017-м) в этих соревнованиях как по количеству медалей, так и по их классу.

В "Играх непокоренных" принимают участие раненые военнослужащие. Первые такие соревнования состоялись в 2014 году, однако только в 2017 году украинцы впервые смогли выступить на них.