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Графіки відключень підготовлені, але наразі обмежень не планується – Міненерго

Катерина ТищенкоСубота, 16 вересня 2023, 22:53
Графіки відключень підготовлені, але наразі обмежень не планується – Міненерго
ілюстративне фото Getty Images

Українські енергетики підготували графіки відключень електроенергії на випадок серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок атак росіян, але наразі жодних відключень не планується.

Джерело: заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "По готовності генерації й розподільних мереж ми не плануємо відключень, не плануємо блекаутів. Але у нас є один великий виклик – це повторні атаки росіян на нашу енергосистему. Звичайно, ми їх очікуємо. За даними нашої і світової розвідки, росіяни планують продовжувати атаки на енергосистему.

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Однак цього разу у наших енергетиків є більше знань, у нас є більш якісна система ППО… Ми сподіваємося, що цього року нам вдасться бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все ж таки якісь пошкодження будуть.

Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами системи розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що нам доведеться впроваджувати ці графіки".

Що передувало: Раніше Міністерство енергетики заявило, що не планує застосовувати графіки відключень електроенергії з 1 жовтня.

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Теми: електроенергіяблекаутенергетика
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