Графики отключений подготовлены, но пока ограничений не планируется – Минэнерго

Украинские энергетики подготовили графики отключений электроэнергии на случай серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате атак россиян, но пока никаких отключений не планируется.

Источник: заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона

Прямая речь: "По готовности генерации и распределительных сетей мы не планируем отключений, не планируем блэкаутов. Но у нас есть один большой вызов – это повторные атаки россиян на нашу энергосистему. Конечно, мы их ожидаем. По данным нашей и мировой разведки, россияне планируют продолжать атаки на энергосистему.

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Однако на этот раз у наших энергетиков есть больше знаний, у нас есть более качественная система ПВО... Мы надеемся, что в этом году нам удастся быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все же какие-то повреждения будут.

Мы не планируем блэкаутов и отключений, но операторами системы распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что нам придется внедрять эти графики".

Что предшествовало: Ранее Министерство энергетики заявило, что не планирует использовать графики отключений электроэнергии с 1 октября.