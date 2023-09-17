Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим

Міністерство оборони РФ заявило, що ППО російських загарбників позбивало безпілотники в окупованому Криму та у столиці країни-агресора Москві.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram, мер Москви Сергій Собянін у Telegram

Деталі: В російському оборонному відомстві твердять, що черговими засобами ППО вони знищили "два українські безпілотні літальні апарати літакового типу біля західного узбережжя півострова Крим".

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Також начебто був збитий безпілотник аналогічного типу "над територією Істринського району Московської області".

Мер Москви Сергій Собянін запевнив, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. "Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - додав він.