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Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым

Станислав ПогориловВоскресенье, 17 сентября 2023, 02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
Фото: Getty Images

Министерство обороны РФ заявило, что ПВО российских захватчиков сбивало беспилотники в оккупированном Крыму и в столице страны-агрессора Москве.

Источник: Минобороны РФ в Telegram, мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram

Детали: В российском оборонном ведомстве утверждают, что очередными средствами ПВО они уничтожили "два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым".

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Также якобы был сбит беспилотник аналогичного типа "над территорией Истринского района Московской области".

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. "Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - добавил он.

Темы: РосcиябеспилотникивойнаКрым
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