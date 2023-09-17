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Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"

Аліна ПлющНеділя, 17 вересня 2023, 03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому Оленья
Фото: Getty Images

Повітряні сили повідомили про зліт біля 7 бортів російських бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Якщо виліт бойовий – орієнтовний час підльоту ракет (залежно від пускових рубежів) –  близько 4-ї – 5-ї години".

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"Слідкуйте за нашими повідомленнями, у разі оголошення сигналів повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - зазначили в Повітряних силах.

Теми: війнаУкраїна
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