Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
Неділя, 17 вересня 2023, 03:38
Повітряні сили повідомили про зліт біля 7 бортів російських бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Дослівно: "Якщо виліт бойовий – орієнтовний час підльоту ракет (залежно від пускових рубежів) – близько 4-ї – 5-ї години".
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"Слідкуйте за нашими повідомленнями, у разі оголошення сигналів повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - зазначили в Повітряних силах.