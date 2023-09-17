Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"

Повітряні сили повідомили про зліт біля 7 бортів російських бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Якщо виліт бойовий – орієнтовний час підльоту ракет (залежно від пускових рубежів) – близько 4-ї – 5-ї години".

Реклама:

"Слідкуйте за нашими повідомленнями, у разі оголошення сигналів повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - зазначили в Повітряних силах.