Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"

Воздушные силы сообщили о взлете около 7 бортов российских бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Если вылет боевой - ориентировочное время подлета ракет (в зависимости от пусковых рубежей) - около 4 - 5 часов".

Реклама:

"Следите за нашими сообщениями, в случае объявления сигналов воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - отметили в Воздушных силах.