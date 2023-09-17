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Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"

Алина ПлющВоскресенье, 17 сентября 2023, 03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома Оленья
Фото: Getty Images

Воздушные силы сообщили о взлете около 7 бортов российских бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Если вылет боевой - ориентировочное время подлета ракет (в зависимости от пусковых рубежей) - около 4 - 5 часов".

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"Следите за нашими сообщениями, в случае объявления сигналов воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - отметили в Воздушных силах.

Темы: войнаУкраина
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