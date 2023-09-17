Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
Воскресенье, 17 сентября 2023, 03:38
Воздушные силы сообщили о взлете около 7 бортов российских бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Если вылет боевой - ориентировочное время подлета ракет (в зависимости от пусковых рубежей) - около 4 - 5 часов".
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"Следите за нашими сообщениями, в случае объявления сигналов воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - отметили в Воздушных силах.