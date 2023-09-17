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У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар

Станіслав ПогоріловНеділя, 17 вересня 2023, 03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар

Повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Сили оборони Півдня попередили про можливий ракетний удар.

Джерело: карта тривог, Сили оборони Півдня у Telegram

Дослівно: "Тривога в південних областях: загроза БпЛА, а також кілька бортів Ту-95 над Каспієм. Можливий ракетний удар".

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Що було раніше: перед цим Повітряні сили повідомили про зліт біля 7 бортів російських бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Теми: повітряна тривогарегіонивійна
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