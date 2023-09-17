В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, Силы обороны Юга предупредили о возможном ракетном ударе.

Источник: карта тревог, Силы обороны Юга в Telegram

Дословно: "Тревога в южных областях: угроза БпЛА, а также несколько бортов Ту-95 над Каспием. Возможен ракетный удар".

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Что предшествовало: Перед этим Воздушные силы сообщили о взлете около 7 бортов российских бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".