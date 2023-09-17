Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе

Станислав ПогориловВоскресенье, 17 сентября 2023, 03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, Силы обороны Юга предупредили о возможном ракетном ударе.

Источник: карта тревог, Силы обороны Юга в Telegram

Дословно: "Тревога в южных областях: угроза БпЛА, а также несколько бортов Ту-95 над Каспием. Возможен ракетный удар".

Реклама:

Что предшествовало: Перед этим Воздушные силы сообщили о взлете около 7 бортов российских бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Темы: воздушная тревогарегионывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Севастополе воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия

Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

Залужный впервые пообщался с преемником Милли

Все новости...
воздушная тревога
Россияне наносят удары по Харькову - ОВА
В половине Украины, в том числе и в Киеве, объявляли тревогу
Воздушники сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в пяти областях Украины
Последние новости
09:56
видеоВ Севастополе воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
09:49
Силы ПВО ночью отработали по 14 из 15 российских "Шахедов"
09:46
Ученые обнаружили у медуз способность к обучению – исследование
09:33
Еще более 500 россиян уничтожены в Украине
09:26
США просит Польшу объяснить заявление о "прекращении поставок оружия Украине" - СМИ
09:15
В США назначили главу группы по надзору за помощью Украине
09:03
фотоВ Севастополе взрывы, с неба падают обломки ракеты – оккупанты
08:45
В Польше напали на известного оппозиционера, он говорит – по политическим мотивам
08:31
Россияне не могут смириться с потерей позиций возле Андреевки - Генштаб
07:43
Этой ночью над Днепропетровской областью сбили 12 "Шахедов": поврежден объект критической инфраструктуры
Все новости...
Реклама: