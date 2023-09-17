Через ракетну небезпеку повітряна тривога в Україні тривала більше 2 годин
Неділя, 17 вересня 2023, 06:58
В ніч на 17 вересня повітряна тривога була оголошена по всій Україні, Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку. Тривога тривала більше 2 годин.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили
Дослівно: "Увага! Східні, південно-східні регіони – ракетна небезпека!"
Реклама:
Деталі: Повітряна тривога була оголошена у 12 областях України, згодом поширилась на всю Україну.
Оновлено: Пізніше повітряні сили повідомили, що група ракет рухається зі сходу у південно-західному напрямку (курс може змінюватись).
Станом на 6.52 повітряну тривогу скасували в усіх областях України.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: Перед цим повітряна тривога була оголошена в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Сили оборони Півдня попередили про можливий ракетний удар.