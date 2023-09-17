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Через ракетну небезпеку повітряна тривога в Україні тривала більше 2 годин

Станіслав ПогоріловНеділя, 17 вересня 2023, 06:58
Через ракетну небезпеку повітряна тривога в Україні тривала більше 2 годин

В ніч на 17 вересня повітряна тривога була оголошена по всій Україні, Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку. Тривога тривала більше 2 годин.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили

Дослівно: "Увага! Східні, південно-східні регіони – ракетна небезпека!"

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Деталі: Повітряна тривога була оголошена у 12 областях України, згодом поширилась на всю Україну.

Оновлено: Пізніше повітряні сили повідомили, що група ракет рухається зі сходу у південно-західному напрямку (курс може змінюватись).

Станом на 6.52 повітряну тривогу скасували в усіх областях України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Перед цим повітряна тривога була оголошена в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Сили оборони Півдня попередили про можливий ракетний удар.

Теми: повітряна тривогаУкраїнаракетний удар
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