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Ракетная опасность: По всей Украине объявлена воздушная тревога

Станислав ПогориловВоскресенье, 17 сентября 2023, 06:58
Ракетная опасность: По всей Украине объявлена воздушная тревога

В ночь на 17 сентября воздушная тревога была объявлена по всей Украине, Воздушные силы предупредили о ракетной опасности. Тревога длилась более 2 часов.

Источник: карта тревог, Воздушные силы

Дословно: "Внимание! Восточные, юго-восточные регионы - ракетная опасность!"

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Детали: Воздушная тревога была объявлена в 12 областях Украины, впоследствии распространилась на всю Украину.

Обновлено: Позже воздушные силы сообщили, что группа ракет движется с востока в юго-западном направлении (курс может меняться).

По состоянию на 6.52 воздушную тревогу отменили во всех областях Украины.

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Напомним: Перед этим воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, Силы обороны Юга предупредили о возможном ракетном ударе.

Темы: воздушная тревогаУкраинаракетный удар
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