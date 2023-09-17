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ППО збила крилату ракету росіян над Дніпропетровщиною - ОВА

Станіслав ПогоріловНеділя, 17 вересня 2023, 08:02
ППО збила крилату ракету росіян над Дніпропетровщиною - ОВА
Фото: Getty Images

Голова Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив про збиття крилатої ракети російських загарбників вночі під час повітряної тривоги над Дніпропетровщиною.

Джерело: Лисак у Telegram

Пряма мова: "Тривожним для всієї країни та Дніпропетровщини зокрема був і ранок. Сповіщали про пуски крилатих ракет. Одну з них знищили над нашим регіоном".

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Деталі: Він також повідомив, що вночі окупанти знову били по Нікопольщині, а саме по Покровській громаді. "По ній випустив понад пів десятка снарядів. Якої шкоди завдано, нині з'ясовують. Втім, головне, люди цілі", - підкреслив голова ОВА.

Що було раніше: В ніч на 17 вересня повітряна тривога була оголошена по всій Україні, Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку. Тривога тривала більше 2 годин.

Теми: Дніпропетровська областьракетний ударвійна
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