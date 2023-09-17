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ПВО сбила крылатую ракету россиян над Днепропетровщиной - ОВА

Станислав ПогориловВоскресенье, 17 сентября 2023, 08:02
ПВО сбила крылатую ракету россиян над Днепропетровщиной - ОВА
Фото: Getty Images

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о сбитии крылатой ракеты российских захватчиков ночью во время воздушной тревоги над Днепропетровщиной.

Источник: Лысак в Telegram

Прямая речь: "Тревожным для всей страны и Днепропетровщины в частности было и утро. Оповещали о пусках крылатых ракет. Одну из них уничтожили над нашим регионом".

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Детали: Он также сообщил, что ночью оккупанты снова били по Никопольщине, а именно по Покровской общине. "По ней выпустили более полудюжины снарядов. Какой ущерб нанесен, сейчас выясняют. Впрочем, главное, люди целы", - подчеркнул глава ОГА.

Что было раньше: В ночь на 17 сентября воздушная тревога была объявлена по всей Украине, Воздушные силы предупредили о ракетной опасности. Тревога продолжалась более 2 часов.

Темы: Днепропетровская областьракетный ударвойна
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