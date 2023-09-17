Нічний обстріл Харкова: росіяни влучили по підприємству, сталася пожежа

Вночі на 17 вересня близько 0:30 ворог завдав ракетного удару по місту Харків з С-300.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За даними влади, зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С300 по будівлі цивільного підприємства.

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Після цього на місці прильоту сталася пожежа.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

Нагадаємо: 16 вересня близько 11:10 росіяни завдали по Харкову удари 5-ма крилатими ракетами комплексу "Іскандер К". Зазнали поранення 6 цивільних чоловіків.