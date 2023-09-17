Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нічний обстріл Харкова: росіяни влучили по підприємству, сталася пожежа

Роман ПетренкоНеділя, 17 вересня 2023, 09:16
Нічний обстріл Харкова: росіяни влучили по підприємству, сталася пожежа
фото ілюстративне: дснс харкова

Вночі на 17 вересня близько 0:30 ворог завдав ракетного удару по місту Харків з С-300.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За даними влади, зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С300 по будівлі цивільного підприємства.

Реклама:

Після цього на місці прильоту сталася пожежа.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

Нагадаємо: 16 вересня близько 11:10 росіяни завдали по Харкову удари 5-ма крилатими ракетами комплексу "Іскандер К". Зазнали поранення 6 цивільних чоловіків.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківвійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян

Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

Усі новини...
Харків
Росіяни завдали ударів по Харкову
Обстріл Харкова: росіяни били з "Іскандерів", п’ятеро людей поранені
У Харкові пролунали вибухи
Останні новини
18:16
фото"Невидимі діти": поліція відкрила справу через жахливі умови в інтернаті на Буковині
18:14
Мопобанк уперше вийшов на друге місце за кількістю платіжних карток, обійшовши Ощадбанк
18:10
Посол ЄС про вступ України до союзу: 2030 рік – реалістичний термін
17:56
USAID профінансує українські стартапи з кібербезпеки на пів мільярда доларів
17:55
"Війна нічого не спише": Раді пропонують забрати в корупціонерів лазівку строку давності
17:40
Проблеми ринку нерухомості Китаю загрожують всьому світу - міністр економіки Японії
17:24
Тріумф "Памфіра", нагорода для Іздрика та "Путлер капут": хто отримав "Золоту дзиґу" за 2023 рік
17:10
Будівництво метро на Виноградар: у "Київметробуді" провели обшуки
17:02
Норвегія не пускатиме авто з російськими номерами
17:00
Українці не повернули ліквідованим банкам понад 72 млрд кредитів
Усі новини...
Реклама: