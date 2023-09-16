Обстріл Харкова: росіяни били з "Іскандерів", п’ятеро людей поранені

Окупанти вранці 16 вересня завдали ударів ракетами "Іскандер" по Холодногірському району Харкова, поранено 5 цивільних.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова Синєгубова: "За попередньою інформацією медиків, поранені 5 цивільних, стан потерпілих - легкий та середній, загрози життю немає.

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Деталі: Як повідомив Синєгубов, окупанти завдали 5 ударів ракетами С-300 по Холодногірському району міста.

Оновлено: Пізніше начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що удари по Харкову завдавали з ракетного комплексу "Іскандер К".

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"Пошкоджені будівлі, п'ятеро поранених та семиметрова вирва. Росіяни знову калічать цивільних.

Зруйновано стіни, вибиті шибки, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу "Іскандер К". Потерпілих доправили до лікарні, це звичайні цивільні", - написав він.

Пізніше Болвінов уточнив, що всього окупанти застосували по Харкову в суботу шість ракет – три "Іскандери К" та три ракети С-300.

Нагадаємо: Вранці 16 вересня влада повідомила про вибухи у Харкові.