Ночной обстрел Харькова: россияне попали по предприятию, произошел пожар

Ночью на 17 сентября около 0:30 враг нанес ракетный удар по городу Харьков из С-300.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: По данным властей, зафиксировано попадание 4 управляемых ракет ЗРК С300 по зданию гражданского предприятия.

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После этого на месте прилета произошел пожар.

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

Напомним: 16 сентября около 11:10 россияне нанесли по Харькову удары 5-ю крылатыми ракетами комплекса "Искандер К". Получили ранения 6 гражданских мужчин.