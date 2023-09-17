Росія готується до українського наступу на Токмак – розвідка Британії

Розвідка Великої Британії також повідомила, що російські війська укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак Запорізької області.

Джерело: зведення британської розвідки, "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що довкола Токмака, розташованого приблизно за 16 кілометрів від нинішньої лінії фронту, російські сили встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення, а також копають нові окопи в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія РФ.

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"Токмак готуються зробити стрижнем другої головної лінії оборони Росії", – вважає британська розвідка.

Вона вказує, що покращення оборони міста, ймовірно, свідчить про все більше занепокоєння Росії тактичним проникненням українських військ через першу основну лінію оборони на півночі Запорізької області.

Нагадаємо: В останні тижні українські військові досягли прогресу в наступі на утримуване Росією місто Токмак – важливе місто-бар'єр, що стоїть між українськими військами і Мелітополем Запорізької області.

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За даними української сторони, за останні дні з Токмака до Мелітополя евакуювали так званий російський "паспортний стіл", а також вивезли співробітників ФСБ та частину окупаційної адміністрації.