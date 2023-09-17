Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія готується до українського наступу на Токмак – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 17 вересня 2023, 09:41
Росія готується до українського наступу на Токмак – розвідка Британії
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

Розвідка Великої Британії також повідомила, що російські війська укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак Запорізької області.

Джерело: зведення британської розвідки, "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що довкола Токмака, розташованого приблизно за 16 кілометрів від нинішньої лінії фронту, російські сили встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення, а також копають нові окопи в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія РФ.

Реклама:

"Токмак готуються зробити стрижнем другої головної лінії оборони Росії", – вважає британська розвідка.

Вона вказує, що покращення оборони міста, ймовірно, свідчить про все більше занепокоєння Росії тактичним проникненням українських військ через першу основну лінію оборони на півночі Запорізької області.

Нагадаємо: В останні тижні українські військові досягли прогресу в наступі на утримуване Росією місто Токмак – важливе місто-бар'єр, що стоїть між українськими військами і Мелітополем Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ

За даними української сторони, за останні дні з Токмака до Мелітополя евакуювали так званий російський "паспортний стіл", а також вивезли співробітників ФСБ та частину окупаційної адміністрації.

Теми: Запорізька областьвійнаконтрнаступдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян

Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

Усі новини...
Сенатори-республіканці вимагають від Байдена негайно передати Україні ракети ATACMS
ППО збила крилату ракету росіян над Дніпропетровщиною - ОВА
Ще понад пів тисячі окупантів вбиті в Україні
Нічний обстріл Харкова: росіяни влучили по підприємству, сталася пожежа
Останні новини
18:55
Кличко анонсував сесію Київради, де обговорять фінансування ЗСУ
18:55
Вступ Молдови до ЄС малореальний до деокупації, з Україною ситуація складніша – посол
18:46
Княгині Ольги та Незалежності: у Кропивницькому перейменували 11 вулиць і провулків
18:45
В Україні оголосили повітряну тривогу: злетів МіГ
18:39
Зеленський анонсував "важливі новини" для захисників
18:38
відеоОкупанти атакували ракетою Херсон, на два села скинули авіабомби
18:34
Мінімальна зарплата в 2024 році зросте до 8 тисяч – Шмигаль
18:31
Зеленський очікує за місяць завершити виконання 7 критеріїв ЄС – посол
18:27
Єрмак: Україна обговорить США про спільне виробництво зброї, зокрема ППО
18:16
фото"Невидимі діти": поліція відкрила справу через жахливі умови в інтернаті на Буковині
Усі новини...
Реклама: