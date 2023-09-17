Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія готується до українського наступу на Токмак – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 17 вересня 2023, 09:41
Росія готується до українського наступу на Токмак – розвідка Британії
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

Розвідка Великої Британії також повідомила, що російські війська укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак Запорізької області.

Джерело: зведення британської розвідки, "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що довкола Токмака, розташованого приблизно за 16 кілометрів від нинішньої лінії фронту, російські сили встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення, а також копають нові окопи в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія РФ.

Реклама:

"Токмак готуються зробити стрижнем другої головної лінії оборони Росії", – вважає британська розвідка.

Вона вказує, що покращення оборони міста, ймовірно, свідчить про все більше занепокоєння Росії тактичним проникненням українських військ через першу основну лінію оборони на півночі Запорізької області.

Нагадаємо: В останні тижні українські військові досягли прогресу в наступі на утримуване Росією місто Токмак – важливе місто-бар'єр, що стоїть між українськими військами і Мелітополем Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ

За даними української сторони, за останні дні з Токмака до Мелітополя евакуювали так званий російський "паспортний стіл", а також вивезли співробітників ФСБ та частину окупаційної адміністрації.

Теми: Запорізька областьвійнаконтрнаступдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Сенатори-республіканці вимагають від Байдена негайно передати Україні ракети ATACMS
ППО збила крилату ракету росіян над Дніпропетровщиною - ОВА
Ще понад пів тисячі окупантів вбиті в Україні
Нічний обстріл Харкова: росіяни влучили по підприємству, сталася пожежа
Останні новини
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
Усі новини...
Реклама: