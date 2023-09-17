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Россия готовится к украинскому наступлению на Токмак - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 сентября 2023, 09:41
Россия готовится к украинскому наступлению на Токмак - разведка Британии
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

Разведка Великобритании также сообщила, что российские войска укрепляют оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области.

Источник: сводка британской разведки, "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что вокруг Токмака, расположенного примерно в 16 километрах от нынешней линии фронта, российские силы устанавливают дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления, а также копают новые окопы в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия РФ.

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"Токмак готовятся сделать стержнем второй главной линии обороны России", – считает британская разведка.

Она указывает, что улучшение обороны города, вероятно, свидетельствует о все большем беспокойстве России тактическим проникновением украинских войск через первую основную линию обороны на севере Запорожской области.

Напомним: В последние недели украинские военные достигли прогресса в наступлении на удерживаемый Россией город Токмак – важный город-барьер, стоящий между украинскими войсками и Мелитополем Запорожской области.

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По данным украинской стороны, за последние дни из Токмака в Мелитополь эвакуировали так называемый российский "паспортный стол", а также вывезли сотрудников ФСБ и часть оккупационной администрации.

Темы: Запорожская областьвойнаконтрнаступлениедеоккупация
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