Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия готовится к украинскому наступлению на Токмак - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 сентября 2023, 09:41
Россия готовится к украинскому наступлению на Токмак - разведка Британии
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

Разведка Великобритании также сообщила, что российские войска укрепляют оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области.

Источник: сводка британской разведки, "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что вокруг Токмака, расположенного примерно в 16 километрах от нынешней линии фронта, российские силы устанавливают дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления, а также копают новые окопы в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия РФ.

Реклама:

"Токмак готовятся сделать стержнем второй главной линии обороны России", – считает британская разведка.

Она указывает, что улучшение обороны города, вероятно, свидетельствует о все большем беспокойстве России тактическим проникновением украинских войск через первую основную линию обороны на севере Запорожской области.

Напомним: В последние недели украинские военные достигли прогресса в наступлении на удерживаемый Россией город Токмак – важный город-барьер, стоящий между украинскими войсками и Мелитополем Запорожской области.

ВИДЕО ДНЯ

По данным украинской стороны, за последние дни из Токмака в Мелитополь эвакуировали так называемый российский "паспортный стол", а также вывезли сотрудников ФСБ и часть оккупационной администрации.

Темы: Запорожская областьвойнаконтрнаступлениедеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

Все новости...
Сенаторы-республиканцы требуют от Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS
ПВО сбила крылатую ракету россиян над Днепропетровщиной - ОВА
Еще более полутысячи оккупантов убиты в Украине
Ночной обстрел Харькова: россияне попали по предприятию, произошел пожар
Последние новости
18:27
Ермак: Украина проведет переговоры с США о совместном производстве оружия, в частности, ПВО
18:16
фото"Невидимые дети": полиция открыла дело из-за ужасных условий в интернате на Буковине
18:14
Mоnобанк впервые вышел на второе место по количеству платежных карт, обойдя Ощадбанк
18:10
Посол ЕС о вступлении Украины в союз: 2030 год – реалистичный срок
17:56
USAID профинансирует украинские стартапы по кибербезопасности на полмиллиарда долларов
17:55
"Война ничего не спишет": Раде предлагают забрать у коррупционеров лазейку срока давности
17:40
Проблемы рынка недвижимости Китая угрожают всему миру - министр экономики Японии
17:24
Триумф "Памфира", награда для Издрика и "Путлер капут": кто получил "Золотую юлу" за 2023 год
17:10
Будівництво метро на Виноградар: у "Київметробуді" провели обшуки
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
Все новости...
Реклама: