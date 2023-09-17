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Окупанти уночі влучили у зерносховище на Одещині – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 17 вересня 2023, 09:59
Окупанти уночі влучили у зерносховище на Одещині – ОВА
фото ілюстративне: одеська ова

Російські військові вночі на 17 вересня ракетами та дронами атакували Одеську область, пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру, розповів очільник ОВА Олег Кіпер.

Джерело: Кіпер у Telegram

Пряма мова Кіпера: "Є влучання на території Березівського району.

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Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище".

Деталі: За даними влади, постраждалих немає.

Повітряні сили збили в області 5 ракет та два "Шахеди".

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Теми: Одеська областьзерно
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