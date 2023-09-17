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Оккупанты ночью попали в зернохранилище на Одещине - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 09:59
Оккупанты ночью попали в зернохранилище на Одещине - ОВА
фото иллюстративное: одесская ова

Российские военные ночью на 17 сентября ракетами и дронами атаковали Одесскую область, повредили сельскохозяйственную инфраструктуру, рассказал глава ОВА Олег Кипер.

Источник: Кипер в Telegram

Прямая речь Кипера: "Есть попадания на территории Березовского района.

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Российские террористы повредили сельскохозяйственную инфраструктуру: угодья и зернохранилище".

Детали: По данным властей, пострадавших нет.

Воздушные силы сбили в области 5 ракет и два "Шахеда".

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Темы: Одесская областьзерно
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