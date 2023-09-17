Ігнат запевнив, що навчання на F-16 "дуже серйозно" зрушило з місця
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат запевняє, що процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 "набрав обертів" та сильно зрушив з місця.
Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону
Пряма мова Ігната: "Дуже багато ставлять питань стосовно того де, в якій країні, скільки пілотів і скільки літаків ми отримуємо. На жаль, не можемо зараз так детально відповідати на ці запитання.
Не кожна держава хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається на її території.
Лише можу запевнити, що процес дійсно зрушився з місця дуже серйозно.
Він і не був на місці, але набрав обертів. Льотчики навчаються і проходять підготовку".
Деталі: Ігнат заявив, що далі про це повідомлятимуть лідери країн, де навчаються українські пілоти. Але речник Повітряних сил додав, що географія держав, які долучаються до авіаційної коаліції, збільшується.
Нагадаємо:
- Українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція та Португалія.
- Данія, Нідерланди і Норвегія оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.
- На початку вересня тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Збройні сили матимуть F-16 для застосування на фронті навесні 2024 року.