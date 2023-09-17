Ігнат запевнив, що навчання на F-16 "дуже серйозно" зрушило з місця

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат запевняє, що процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 "набрав обертів" та сильно зрушив з місця.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "Дуже багато ставлять питань стосовно того де, в якій країні, скільки пілотів і скільки літаків ми отримуємо. На жаль, не можемо зараз так детально відповідати на ці запитання.

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Не кожна держава хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається на її території.

Лише можу запевнити, що процес дійсно зрушився з місця дуже серйозно.

Він і не був на місці, але набрав обертів. Льотчики навчаються і проходять підготовку".

Деталі: Ігнат заявив, що далі про це повідомлятимуть лідери країн, де навчаються українські пілоти. Але речник Повітряних сил додав, що географія держав, які долучаються до авіаційної коаліції, збільшується.

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