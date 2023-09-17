Игнат заверил, что обучение на F-16 "очень серьезно" сдвинулось с места
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уверяет, что процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 "набрал обороты" и сильно сдвинулся с места.
Источник: Игнат в эфире телемарафона
Прямая речь Игната: "Очень много задают вопросов относительно того где, в какой стране, сколько пилотов и сколько самолетов мы получаем. К сожалению, не можем сейчас так подробно отвечать на эти вопросы.
Не каждое государство хочет особо детализировать тот процесс, который происходит на его территории.
Только могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьезно.
Он и не был на месте, но набрал обороты. Летчики учатся и проходят подготовку".
Детали: Игнат заявил, что дальше об этом будут сообщать лидеры стран, где учатся украинские пилоты. Но представитель Воздушных сил добавил, что география государств, которые присоединяются к авиационной коалиции, увеличивается.
Напомним:
- Украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.
- Дания, Нидерланды и Норвегия объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.
- В начале сентября тогдашний министр обороны Алексей Резников заявлял, что Вооруженные силы будут иметь F-16 для применения на фронте весной 2024 года.