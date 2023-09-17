Игнат заверил, что обучение на F-16 "очень серьезно" сдвинулось с места

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уверяет, что процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 "набрал обороты" и сильно сдвинулся с места.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Очень много задают вопросов относительно того где, в какой стране, сколько пилотов и сколько самолетов мы получаем. К сожалению, не можем сейчас так подробно отвечать на эти вопросы.

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Не каждое государство хочет особо детализировать тот процесс, который происходит на его территории.

Только могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьезно.

Он и не был на месте, но набрал обороты. Летчики учатся и проходят подготовку".

Детали: Игнат заявил, что дальше об этом будут сообщать лидеры стран, где учатся украинские пилоты. Но представитель Воздушных сил добавил, что география государств, которые присоединяются к авиационной коалиции, увеличивается.

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