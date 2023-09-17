Єрмак показав фото з військовими у Кліщіївці: "Україна завжди повертає своє"

Голова Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив фото з військовими у Кліщіївці на фоні місцевого храму, наголосивши, що Україна завжди повертає свої території.

Джерело: Єрмак у Telegram, пресслужба бригади "Лють" у коментарі Суспільному

Пряма мова Єрмака: "Україна завжди повертає своє".

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Деталі: Те, що військові у Кліщіївці, можна впізнати по зруйнованому за ними Покровському храму.

На фото бійці полку "Цунамі" штурмової бригади поліції "Лють".

Останніми днями Генштаб звітував про успіхи Збройних сил у цьому селі.

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Разом з тим, у пресслужбі бригади "Лють" Суспільному повідомили, що в Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть. В бригаді порадили дочекатись офіційних зведень Генштабу ЗСУ.