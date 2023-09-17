Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єрмак показав фото з військовими у Кліщіївці: "Україна завжди повертає своє"

"Українська правда"Неділя, 17 вересня 2023, 15:38
Єрмак показав фото з військовими у Кліщіївці: Україна завжди повертає своє
фото: ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив фото з військовими у Кліщіївці на фоні місцевого храму, наголосивши, що Україна завжди повертає свої території.

Джерело: Єрмак у Telegram, пресслужба бригади "Лють" у коментарі Суспільному

Пряма мова Єрмака: "Україна завжди повертає своє".

Реклама:

Деталі: Те, що військові у Кліщіївці, можна впізнати по зруйнованому за ними Покровському храму.

На фото бійці полку "Цунамі" штурмової бригади поліції "Лють".

Останніми днями Генштаб звітував про успіхи Збройних сил у цьому селі.

ВІДЕО ДНЯ

Разом з тим, у пресслужбі бригади "Лють" Суспільному повідомили, що в Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть. В бригаді порадили дочекатись офіційних зведень Генштабу ЗСУ.

Теми: БахмутДонецька областьдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РосЗМІ: на війні в Україні загинуло понад 33 тисячі російських військових 

оновленоТривога розрослась до Хмельниччини – з Криму летять "Шахеди"

Україна пішла на поступку Угорщині, щоб розблокувати 500 млн євро з військового фонду ЄС

Усик та Ф'юрі битимуться за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі

Сербський суд на рік ув'язнив ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

Після протестів Кличко анонсував сесію Київради, де виділять гроші на ЗСУ

Усі новини...
Бахмут
Росія тримає понад 50 тисяч вояків на Бахмутському напрямку
Звільнення Андріївки: штурмовики 3-ї бригади показали унікальні кадри з GoPro
Прикордонники знищили польовий склад окупантів біля Бахмута
Останні новини
00:14
Вірменія подала позов проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН
23:57
Мовний бар'єр, медицина та труднощі з навчанням: у ЄС розповіли про адаптацію українських дітей
23:37
РосЗМІ: на війні в Україні загинуло понад 33 тисячі російських військових 
23:21
оновленоТривога розрослась до Хмельниччини – з Криму летять "Шахеди"
23:04
Посол у Польщі: Зернова суперечка не вплине на відносини Києва та Варшави
22:32
Інфляція в єврозоні досягла найнижчого рівня за 2 роки
22:18
Росія блокує українське зерно під виглядом військових навчань у Чорному морі – Міноборони Болгарії
21:40
Столтенберг упевнений, що Польща знайде шляхи вирішення розбіжностей із Україною
21:23
фотоКерівник суду на Одещині вимагав 50 тисяч за "правильне" рішення
21:15
Завищені ціни на бетон: служба перевіряє кошторис відбудови моста в Ізюмі
Усі новини...
Реклама: