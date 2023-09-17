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Ермак показал фото с военными в Клещеевке: "Украина всегда возвращает свое"

"Украинская правда"Воскресенье, 17 сентября 2023, 15:38
Ермак показал фото с военными в Клещеевке: Украина всегда возвращает свое
фото: ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак обнародовал фото с военными в Клещеевке на фоне местного храма, подчеркнув, что Украина всегда возвращает свои территории.

Источник: Ермак в Telegram, пресс-служба бригады "Лють" в комментарии Суспільному

Прямая речь Ермака: "Украина всегда возвращает свое".

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Детали: То, что военные в Клещеевке, можно узнать по разрушенному за ними Покровскому храму.

На фото бойцы полка "Цунами" штурмовой бригады полиции "Ярость".

В последние дни Генштаб отчитывался об успехах Вооруженных сил в этом селе.

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Вместе с тем, в пресс-службе бригады "Лють" Суспільному сообщили, что в Клещеевке ведутся активные штурмовые действия, подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом по состоянию на сейчас не могут. В бригаде посоветовали дождаться официальных сводок Генштаба ВСУ.

Темы: БахмутДонецкая областьдеоккупация
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