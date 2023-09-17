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Президент Фінляндії про війну в Україні: Ризик застосування ядерної зброї величезний

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 17 вересня 2023, 17:40
Президент Фінляндії про війну в Україні: Ризик застосування ядерної зброї величезний
Сауле Нііністьо, фото: NurPhoto via Getty Images

Президент Фінляндії Сауле Нііністьо закликав Європу бути обачною щодо ризиків ескалації повномасштабної війни Росії проти України й вважає дуже високим ризик застосування ядерної зброї.

Джерело: Нііністьо в інтерв’ю The New York Times, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Президент Фінляндії вважає, що війна проти України триватиме довго, й хоча вторгнення Росії в лютому 2022 року стало "тривожним сигналом" для Європи і НАТО, нині цей факт уже поступово забувається.

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Пряма мова: "Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть дуже сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік. У цьому полягає ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний".

Більше деталей: Він також виступив на захист обережної політики таких держав, як США й Німеччина, щодо надання Україні того чи іншого озброєння, зокрема для ударів по окупованому Росією Криму.

"Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не несе… І я просто хотів би зазначити: якщо буде ескалація до великої війни, це буде світова війна, і тоді ядерний ризик стає явно більшим", – вважає президент Фінляндії.

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Що передувало: Коментарі Нііністьо пролунали після кількох випадків виявлення уламків дронів – імовірно, російських – на території держави-члена НАТО Румунії. Там нещодавно висловили готовність збивати невпізнані безпілотники, які залетять у румунський повітряний простір.

Раніше президент Фінляндії заявив, що не бачить перспектив завершення війни в Україні найближчим часом і вважає серйозним ризик її розширення чи застосування ядерної зброї.

Теми: ФінляндіявійнаРосіяядерна зброя
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