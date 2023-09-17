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Президент Финляндии о войне в Украине: Риск применения ядерного оружия огромен

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 сентября 2023, 17:40
Президент Финляндии о войне в Украине: Риск применения ядерного оружия огромен
Сауле Ниинистьо, фото: NurPhoto via Getty Images

Президент Финляндии Сауле Ниинистьо призвал Европу быть осмотрительной относительно рисков эскалации полномасштабной войны России против Украины и считает очень высоким риск применения ядерного оружия.

Источник: Ниинистьо в интервью The New York Times, сообщает "Европейская правда"

Детали: Президент Финляндии считает, что война против Украины продлится долго, и хотя вторжение России в феврале 2022 года стало "тревожным сигналом" для Европы и НАТО, сейчас этот факт уже постепенно забывается.

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Прямая речь: "Мы находимся в очень чувствительной ситуации. Даже мелочи могут очень сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом заключается риск такой широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромен".

Больше деталей: Он также выступил в защиту осторожной политики таких государств, как США и Германия, о предоставлении Украине того или иного вооружения, в частности для ударов по оккупированному Россией Крыму.

"Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не несет... И я просто хотел бы отметить: если будет эскалация до большой войны, это будет мировая война, и тогда ядерный риск становится явно большим", – считает президент Финляндии.

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Что предшествовало: Комментарии Ниинистьо прозвучали после нескольких случаев обнаружения обломков дронов – предположительно, российских – на территории государства-члена НАТО Румынии. Там недавно выразили готовность сбивать неопознанные беспилотники, которые залетят в румынское воздушное пространство.

Ранее президент Финляндии заявил, что не видит перспектив завершения войны в Украине в ближайшее время и считает серьезным риск ее расширения или применения ядерного оружия.

Темы: ФинляндиявойнаРосcияядерное оружие
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