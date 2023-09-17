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Сили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоНеділя, 17 вересня 2023, 19:18
Сили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки
звільнена Кліщіївка, скріншот відео з Facebook бригади "Лють"

Сили оборони звільнили населений пункт Кліщіївка на Бахмутському напрямку Донецької області.

Джерело: керівник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш у коментарі УП, бригада "Лють" у Facebook

Пряма мова Євлаша: "Можу підтвердити, це сталося завдяки зусиллям 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та об'єднаної бригади Нацполіції "Лють".

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Деталі: Наразі, за словами Євлаша, в деокупованому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи, Сили оборони закріплюються на позиції.

Разом з тим, об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють" опублікувала відео з Кліщіївки й також підтвердила звільнення населеного пункту.

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Дослівно: "Ми, воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, окремої об’єднаної штурмової бригади поліції "Лють" виконали завдання – звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від окупантів. Проте ворог не полишає спроб захопити його знову".

Що передувало: Раніше в неділю голова Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив фото з військовими у Кліщіївці на фоні місцевого храму, наголосивши, що Україна завжди повертає свої території. Проте у бригаді "Лють" заявили, що в Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом вони не могли.

Теми: Донецька областьдеокупаціявійна
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