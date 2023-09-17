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Силы обороны подтвердили освобождение Клещеевки

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 19:18
Силы обороны подтвердили освобождение Клещеевки
освобожденная Клещеевка, скриншот видео из Facebook бригады "Лють"

Силы обороны освободили населенный пункт Клещеевка на Бахмутском направлении Донецкой области.

Источник: руководитель пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш в комментарии УП, бригада "Лють" в Facebook

Прямая речь Евлаша: "Могу подтвердить, это произошло благодаря усилиям 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и объединенной бригады Нацполиции "Лють"".

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Детали: Сейчас, по словам Евлаша, в деоккупированном населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия, Силы обороны закрепляются на позиции.

Вместе с тем, объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" опубликовала видео с Клещеевки и также подтвердила освобождение населенного пункта.

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Дословно: "Мы, воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 отдельной штурмовой бригады, отдельной объединенной штурмовой бригады полиции "Лють" выполнили задание – освободили населенный пункт Клещеевка Донецкой области от оккупантов. Однако враг не оставляет попыток захватить его снова".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье глава Офиса президента Андрей Ермак обнародовал фото с военными в Клещеевке на фоне местного храма, подчеркнув, что Украина всегда возвращает свои территории. Однако в бригаде "Лють" заявили, что в Клещеевке ведутся активные штурмовые действия, подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом они не могли.

Темы: Донецкая областьдеоккупациявойна
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