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"Молодці": Зеленський прокоментував звільнення Кліщіївки

Катерина ТищенкоНеділя, 17 вересня 2023, 20:31
Молодці: Зеленський прокоментував звільнення Кліщіївки
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський подякував воїнам, які брали участь у звільненні Кліщіївки на Донеччині, а також усім, хто захищає українське небо та воює на передовій.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Хочу сьогодні подякувати. Усім, хто захищає небо нашої держави. Нашим льотчикам та інженерам Повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже, й кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни!

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І всім, хто зараз на передовій. Кожній бригаді. Від Купʼянська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність!

А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та й Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції "Лють". Кліщіївка! Молодці!".

Що передувало: У неділю Сили оборони звільнили населений пункт Кліщіївка на Бахмутському напрямку Донецької області.

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Теми: ЗеленськийДонецька областьдеокупація
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