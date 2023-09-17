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"Молодцы": Зеленский прокомментировал освобождение Клещеевки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 20:31
Молодцы: Зеленский прокомментировал освобождение Клещеевки
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил воинов, которые принимали участие в освобождении Клещеевки в Донецкой области, а также всех, кто защищает украинское небо и воюет на передовой.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Хочу сегодня поблагодарить. Всех, кто защищает небо нашего государства. Наших летчиков и инженеров Воздушных сил, воинов мобильных огневых групп, всех наших зенитчиков. Спасибо, что постоянно увеличиваете число сбитых российских ракет и дронов, а значит, и количество спасенных наших людей, нашей инфраструктуры. Спасибо, воины!

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И всем, кто сейчас на передовой. Каждой бригаде. От Купянска до Левобережья Херсонщины, от Бахмутского направления до каждой украинской позиции на нуле на юге нашего государства. Я благодарю вас, ребята, за прочность!

А особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута. 80-я бригада ДШВ, 5-я отдельная штурмовая бригада, славная 95-я и Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лють". Клещеевка! Молодцы!".

Что предшествовало: В воскресенье Силы обороны освободили населенный пункт Клещеевка на Бахмутском направлении Донецкой области.

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Темы: ЗеленскийДонецкая областьдеоккупация
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